IL TAVOLO DELLE IDEE. Matias Griffa: «Puntiamo sulla cultura e organizziamo eventi»

Per il responsabile dello storico Caffè Elena di piazza Vittorio "bisogna puntare su rassegne all’aperto, come il Jazz Festival, il Salone del Libro e i festival di musica elettronica di qualità"

Dal Salone del Libro ai festival di musica jazz ed elettronica. Per Matias Griffa, responsabile dello storico Caffè Elena di piazza Vittorio: «bisogna rimettere al centro la cultura se si vuole rilanciare Torino». In che modo? «Organizzando eventi all’aperto, come il Jazz Festival, il Salone del Libro e i festival di musica elettronica di qualità, sfruttando i parchi, i cortili delle case e le piazze che in questa città certo non mancano».

In tempo di covid però le difficoltà organizzative non sono poche. «Il 20 settembre il Caffè Elena compie 131 anni – spiega Griffa – e avevamo pensato di organizzare un evento con Lavazza proponendo letture di Cesare Pavese, grande frequentatore del locale. Purtroppo però con tutte le limitazioni legate all’emergenza sanitaria non ci è stato possibile. Ma sono comunque fiducioso sulla prossima manifestazione legata alla storia e al cinema che interesserà piazza Vittorio. Speriamo sia l’inizio di un cambio di paradigma e dia un nuovo impulso culturale ai cittadini. Ce n’è davvero un gran bisogno».