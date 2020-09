IL TAVOLO DELLE IDEE. Mauro Salizzoni: «Il Parco della Salute sarà un volano per la città e il territorio»

Per il consigliere del Pd e “re dei trapianti” alle Molinette Torino dovrebbe seguire il "modello Pittsburgh, una città riprogettata partendo dalla salute"

L’INIZIATIVA. Torino Cronaca lancia il dibattito per il futuro

«Costruire moderni ospedali, che concentrino le alte complessità, con attrezzature di ultima generazione, dove si fa anche ricerca medica e tecnologica». Questa l’idea messa in campo da Mauro Salizzoni, consigliere del Pd e già “re dei trapianti” alle Molinette.

«Lo ha fatto Pittsburgh, una città riprogettata partendo dalla salute, lo può fare Torino – spiega Salizzoni -. Una sfida sanitaria ed economica. Il futuro Parco della Salute, della Scienza e dell’Innovazione sarà un’infrastruttura strategica che farà da volano alla ripartenza economica e ci consentirà di ridisegnare la rete sanitaria e territoriale. Potenziando il San Giovanni Bosco, affinché Torino Nord possa contare su una struttura all’altezza, con reparti materno infantili. Ipotizzando un nuovo Maria Vittoria. Rafforzando le Case della Salute, non semplici poliambulatori ma strutture aperte 24 ore su 24, con servizi diagnostici di base e assistenza domiciliare. Servono investimenti in telemedicina, diagnostica domiciliare, per infermieri di comunità e la medicina di gruppo».