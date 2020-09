IL TAVOLO DELLE IDEE. Nicola Scarlatelli: «Più cultura digitale nelle imprese per rilanciare l’economia»

Più cultura digitale nelle imprese torinesi. È questa la chiave di volta secondo il presidente di Cna Torino, Nicola Scarlatelli. «Il futuro dell’economia passa attraverso la diffusione sempre maggiore degli strumenti di comunicazione e di vendita on-line – premette il numero uno della Confederazione artigiani -. Complice la pandemia, milioni di consumatori e di piccoli imprenditori hanno colto finalmente il messaggio che noi come Cna cerchiamo di diffondere tra i nostri associati da anni».

Ora serve un «grande piano nazionale e servono azioni concrete delle istituzioni locali per supportare la piccola impresa nella sua evoluzione tecnologica, anche con specifici progetti formativi» aggiunge Scarlatelli. Vanno in questa direzione gli incentivi allo smart working e all’acquisto di computer portatili e tablet, «ma moltissimo deve essere ancora fatto, perché la new economy non passa solo attraverso il possesso delle dotazioni hardware ma soprattutto attraverso la loro piena capacità di utilizzo».