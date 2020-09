IL TAVOLO DELLE IDEE. Riccardo D’Elicio: «Impianti da tenere vivi. E progetti per i ragazzi»

Riccardo D’Elicio, presidente del Cus Torino: «Il Cus Torino è sempre in movimento per il rilancio della città. Giovedì, per esempio, abbiamo firmato una convenzione con Grugliasco per poter utilizzare tre campi di calcetto al coperto, uno dei quali verrà trasformato in campo da tennistavolo, per ospitare la serie A. A Torino dico, non lasciamo morire gli impianti, le strutture, di difficile gestione, specie dopo l’avvento del Covid. Torino non deve pensare a domani ma a dopodomani. Questo discorso non deve valere solo per gli impianti ma anche per gli oratori, tutto deve essere funzionante. E poi guai a mollare i progetti per i giovani: alcuni, come il Pes (Progetto Educativo Sci) sono a rischio. Bisogna continuare a fare le attività sia nei quartieri sia nelle scuole. Non fermiamo questa macchina importante sia dal punto di vista della crescita dei nostri ragazzi sia a livello occupazionale».