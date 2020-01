Tavolo per il Valentino: un mese per evitare lo sfratto del Perosino

Per l’Imbarco Perosino c’è ancora una speranza di salvezza. È di ieri sera l’incontro, forse risolutore, tra l’assessore al Patrimonio della Città di Torino, Antonino Iaria, e la famiglia Perosino, titolare dello storico locale fondato nel 1937. «Vogliamo trovare un accordo – ha spiegato Iaria -. Sicuramente l’incontro con la famiglia è un possibile inizio di una concertazione, di un dialogo». Lo conferma Anna De Coster, la figlia di Graziella. «Aspettando l’udienza del 13 febbraio per sbloccare lo sfratto, stiamo vedendo uno spiraglio di risoluzione dei nostri problemi e di quelli di tutto il Valentino. Ci sono ancora questioni aperte ma abbiamo riscontrato una voglia di risolvere la situazione».

E chissà che qualcosa non possa cambiare davvero proprio in questi giorni in cui il Valentino tenta faticosamente di rialzare la testa, sotto la guida del comitato “Parco Vivo” che ieri – alla Latteria Svizzera – ha radunato tutti coloro che amano quel grosso polmone verde. Cercando idee per contrastare il triste andazzo di questi ultimi mesi. «Serve un comitato di gestione, lo prevede il regolamento – ha spiegato Giuseppe Iannuzzi, presidente di “Parco Vivo” -. Tocca a noi fare la parte del leone ora, presentando progetti al Comune di Torino e chiedendo un tavolo per salvare questa fantastica area». Sempre più dimenticata dalle istituzioni.

All’ultimo incontro hanno preso parte anche il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca, la parlamentare Pd Silvia Fregolent, la consigliera comunale Pd Chiara Foglietta e la consigliera del Gruppo Misto, Deborah Montalbano. «Il Valentino – ha dichiarato Ricca – è anche un luogo che offre lavoro a decine di persone. Non dimentichiamocelo». E sotto la cenere cova, intanto, la protesta di chi quel parco lo vive da una vita. «Le cose sono due: o c’è mancanza di progettazione oppure c’è la volontà di mandare tutto al macero, per poi vendere l’area a qualche privato…».

Insomma i comitati qualche idea se la sono fatta e sembrano pronti a tutto pur di salvare il Valentino, purché i diretti interessati siano inclusi nei progetti che verranno. Progetti che devono – o dovrebbero – includere una seconda vita per quei locali che hanno ospitato generazioni di amanti della movida. Dal Fluido fino al Cacao e la Rotonda, meta di centinaia di torinesi. Oggi sepolti sotto macerie e incendi e diventati casa per disperati. Una mannaia che pende anche sulla testa dell’Imbarco Perosino. Ancora una volta Graziella, la proprietaria dello storico locale, ha chiesto un aiuto. Il pranzo di solidarietà del prossimo 2 febbraio una delle ultime speranze per tenere lontani gli spettri dello sfratto.