In taxi con 50 chili di droga: un tesoro da 400mila euro

Sono scesi dal taxi trascinandosi dietro un trolley evidentemente troppo pesante per contenere solo qualche vestito estivo. Proprio per questo i carabinieri hanno deciso di fermarli per un controllo, senza immaginare che da lì a pochi minuti si sarebbero trovati tra le mani un vero e proprio tesoro.

È successo giovedì, poco prima di mezzanotte, in via San Domenico. I carabinieri, impegnati nei consueti controlli del territorio, hanno notato un taxi accostare nei pressi di un prestigioso residence della zona.

Ne sono scesi due ventenni – entrambi italiani, un ragazzo e una ragazza – che dopo aver pagato il tassista, hanno preso il proprio trolley e si sono avviati verso il residence. Il bagaglio era però decisamente pesante, tanto che un terzo uomo – poi risultato essere un altro italiano 58enne – era sceso dalla propria camera per aiutarli nel trasporto.

