Tazebao, la voce dei lettori: i risultati dei sondaggi di CronacaQui

EMERGENZA COVID

Allarme Covid: il Piemonte è considerato zona rossa. Dal 6 novembre tornano le restrizioni per arginare il contagio.

La ritieni una misura utile?

Totale 793

utile: 54%

inutile: 46%

ISOLE PEDONALI

Siete favorevoli o contrari alle pedonalizzazioni a macchia di leopardo in città? Come accade in via Vibè, c.so Marconi, via San Francesco da Paola, via Principe Tommaso.

Totale 320

utile: 16.6%

inutile: 83,4%

TRAPASSO

Sul tavolo c’è una busta con all’interno la data del tuo trapasso. Che fai, la apri?

Totale 187

Apro: 58%

Non apro: 42%

PISTE CICLABILI

Molti nostri lettori vorrebbero chiudere le piste ciclabili di corso Francia, p.zza Statuto, c.so Lecce, via Nizza perchè pericolose per i pedoni, automobilisti e gli stessi ciclisti.

Cosa ne pensi?

Totale: 612

si chiusura: 53,4%

no chiusura:46,6%

MATRIMONIO

Se potessi tornare indietro nel tempo, risposeresti la stessa persona?

Totale: 262

risposerei: 83%

non risposerei: 17%

CANDIDATI SINDACO DI TORINO

Dopo l’annuncio di Chiara Appendino che non si ricandida a sindaco, si aprono nuovi scenari per Torino. Chi sceglieresti come nuovo sindaco?

Hai un nome da proporre?

Risultato totale: 2753 voti

Massimo Giletti: 468voti (16,9%)

Chiara Appendino: 263 voti (9,6%)

Mauro Salizzoni: 215 voti (7,8%)

Claudia Porchietto: 212 voti (7,6%)

Paolo Damilano: 208 voti (7,4%)

Federica Scanderebech: 205 voti (7,2%)

Guido Crosetto: 152 voti (5,5%)

Daniele Moiso: 112 voti (4,5%)

Osvaldo Napoli: 47 voti (1,7%)

Andrea Tronzano: 28 voti (1%)

ALTRI: 843 – 30,8%

Maurizio Marrone

Gianna Pentenero

Manlio Collino

Carlotta Tevere

Gianluca Vignale

Piero Boretto

Francesco Vigliaturo

Luca Bordon

Fabio La Rosa

Raffaele Guariniello

Alessandro Meluzzi

Luca Merletti

Umberto Cioci

Questi rilevamenti non hanno un valore scientifico, ma rappresentano esclusivamente la contabilizzazione dei pareri espressi dai nostri lettori non su un campione statistico.

