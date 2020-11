Tazebao, la voce dei lettori: i risultati dei sondaggi di CronacaQui

EMERGENZA COVID

Allarme Covid: il Piemonte è considerato zona rossa. Dal 6 novembre tornano le restrizioni per arginare il contagio.

La ritieni una misura utile?

Totale 370

utile: 69%

inutile: 31%

MONOPATTINI

Il governo ha incentivato l’uso del monopattino con uno speciale bonus. Molti lettori lamentano un uso pericoloso che non viene adeguatamente sanzionato dai vigili.

Cosa ne pensi?

Totale 220

più multe: 94,5%

tolleranza: 5,5%

PIRLO

Alla luce degli ultimi risultati, il presidente Agnelli ha fatto bene ad assumere l’esordiente Pirlo al posto di trainer esperti come Guardiola, Mourinho, Allegri o altri come allenatore della Juventus?

Totale 690

Bene: 57%

Male: 43%



MATRIMONIO

Se potessi tornare indietro nel tempo, risposeresti la stessa persona?

Totale 98

Risposerei: 85%

Non risposerei: 15%

TRAPASSO

Sul tavolo c’è una busta con all’interno la data del tuo trapasso. Che fai, la apri?

Totale 84

Apro: 66,5%

Non apro: 33,5%

CANDIDATI SINDACO DI TORINO

Dopo l’annuncio di Chiara Appendino che non si ricandida a sindaco, si aprono nuovi scenari per Torino. Chi sceglieresti come nuovo sindaco?

Hai un nome da proporre?

Risultato totale: 2010 voti

Massimo Giletti: 310 voti (15,4%)

Paolo Damilano: 237 voti (11,7%)

Chiara Appendino: 220 voti (10,9%)

Claudia Porchietto: 130 voti (6,4%)

Mauro Salizzoni: 119voti (6,3%)

Mino Giachino: 118 voti (5,9%)

Federica Scanderebech: 102 voti (5,7%)

Guido Crosetto: 105 voti (5,2%)

Daniele Moiso: 99 voti (4,9%)

Osvaldo Napoli: 41 voti (2,1%)

ALTRI: 554- 25,5%

Maurizio Marrone

Gianna Pentenero

Manlio Collino

Carlotta Tevere

Gianluca Vignale

Piero Boretto

Francesco Vigliaturo

Luca Bordon

Andrea Tronzano

Fabio La Rosa

Raffaele Guariniello

Alessandro Meluzzi

Luca Merletti

Umberto Cioci