Teatri, musei, concerti: giù il sipario

Niente spettacoli, niente mostre, niente musica: il coronavirus mette in quarantena per una settimana (salvo nuove disposizioni), musei, teatri e sale da concerto del territorio. Del resto l’ordinanza firmata dal ministro della Salute con il presidente della Regione Piemonte parla chiaro: “Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura… fino a sabato prossimo 29 febbraio”. E salta anche l’ingresso gratuito domenica 1° marzo nei musei e siti statali. Tutte da riprogrammare, dunque, le iniziative culturali e di intrattenimento previste fino alla fine del mese. E se per i musei le visite alle collezioni e alle mostre possono subire solo un rinvio, molti appuntamenti a teatro rischiano di saltare.

Tanto che le presidenze di Agis e Federvivo con una lettera inviata al ministro Franceschini chiedono l’apertura di uno stato di crisi del settore dello spettacolo dal vivo, in quanto il blocco di ogni attività di spettacolo, si legge nella missiva, «sta generando un impatto economico estremamente negativo, tanto per il crollo dei ricavi da bigliettazione quanto per la drastica riduzione delle paghe degli addetti del settore».

TEATRI

Cancellate al Carignano le repliche dello spettacolo “Un nemico del popolo” e quelle de “Il mago di Oz”; riprogrammate, invece, dall’1 al 6 giugno le recite di “Radio clandestina” con Ascanio Celestini. Temporaneamente sospesi gli spettacoli al Teatro Alfieri, “ Se devi dire una bugia dilla grossa” con Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti, e “La cena dei cretini” al Gioiello con Nino Formicola e Max Pisu. Non ci sarà neppure l’omaggio a Morricone previsto per giovedì all’Alfieri e neppure il musical di Chiara Noschese “Balliamo sul mondo” del 4 marzo, sempre all’Alfieri.

Sospese le attività della Fondazione Tpe che prevedevano al Teatro Astra “Una tragedia reale” di Giuseppe Patroni Griffi e il secondo appuntamento di Palcoscenico Danza. Al Colosseo non sarà riprogrammato per questa stagione il musical “Pinocchio reloaded” che doveva andare in scena sabato e domenica, mentre i biglietti per il concerto di Branduardi di domani saranno validi per il nuovo appuntamento in data da definirsi.

Sono ben quattro gli spettacoli annullati al Concordia di Venaria: quello di questa sera con Vanessa Incontrada, “Il berretto a sonagli” di giovedì, quello con Cristina d’Avena e Gem Boy di sabato e l’Elisir d’amore di domenica.

Rimandato a data da destinarsi lo spettacolo “Sulla morte senza esagerare” al Teatro Civico Garybaldi e “Di qua e di là. Storia di un piccolo muro” al Teatro Iris di Dronero

MUSEI

Questa settimana (e il 3 marzo) erano in programma le inaugurazioni di tre nuove mostre: una al Castello di Rivoli, la collezione di Uli Sigg di arte contemporanea cinese, e due al Mef, l’antologica di Massimo Vitali e Reinas. Tutte, naturalmente, rinviate. Appena inaugurata, è già sospesa la mostra fotografica con i capolavori dalla Collezione Bertero” allestita a Camera. Chiuse anche le mostre di Konrad Magi e “Il tempo di Leonardo” ai Musei Reali. Non sarà visibile neppure la rassegna “Leonardo da Vinci. I volti del genio”, al Mastio della Cittadella, che venerdì attendeva la visita di Vittorio Sgarbi. «Ma l’appuntamento è solo rinviato» fanno sapere gli organizzatori. Con la chiusura del museo è saltato anche il Carnevale dell’Egizio, in programma ieri. Chiuso, poi, il Museo Nazionale del Cinema, il Mauto, la Bibliomediateca, il Cinema Massimo. Riaprirà solo il 3 marzo la Reggia di Venaria, con i Giardini e il Castello della Mandria, la cui chiusura era già programmata per i lavori di riallestimento.

MUSICA

Sospese le manifestazioni concertistiche organizzate dall’Accademia Stefano Tempia, dalla Filarmonica di Torino dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (compreso il concorso per clarinetto), dall’Associazione Lingotto Musica, De Sono, Unione Musicale. Rinviato il concerto del folk club del 28 febbraio e rinviato il tour dei Pinguini Tattici Nucleari.

VARIE

Annullata la terza lezione di Riccardo Rossotto al Circolo dei Lettori, annullate anche le attività alla Biblioteca Nazionale Universitaria e all’Auditorium Vivaldi.