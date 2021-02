TEATRO BARETTI. Olivia e quella prima diretta Facebook

C’è un primato che rimarrà indelebile nel curriculum di Olivia Manescalchi, ed è il fatto di essere stata la prima attrice, probabilmente in tutta Italia, a portare in scena uno spettacolo via Facebook. Era il 5 marzo scorso, l’inizio del lockdown, la fine del teatro dal vivo. Almeno finora. “Madres”, questo il titolo dello spettacolo, andava in scena dal piccolo, ma solo per dimensioni, Teatro Baretti di San Salvario, diretto da Cristina Voghera succeduta a Davide Livermore. E dallo stesso palco, che nel corso di questo lungo e terribile anno non si è mai fermato, Olivia Manescalchi tornerà in scena il 19 febbraio, alle 20, insieme con Federico Tolardo in “Le cose abitate”, scritto da Monica Luccisano. Le prove si stanno tenendo proprio in queste ore, si tratta di un lavoro frenetico, intenso, per uno show del tutto originale. Siamo riusciti ad avvicinare il cast in un piccolo momento di pausa, assaporando l’odore di una platea ancora vuota in un teatro, però, più vivo e forte che mai.

