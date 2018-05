Teatro Regio, il Comune deve ancora erogare 4,3 milioni di euro

Il Teatro Regio attende ancora che siano erogati gli oltre 4,3 milioni di euro deliberati in suo favore dal Comune di Torino. Lo si evince dalla risposta scritta dell’assessora alla Cultura Francesca Leon a una interpellanza del consigliere Alberto Morano, capogruppo dell’omonima lista.

Nello scritto si legge che il bilancio consuntivo per il 2017 dell’ente lirico “è in elaborazione” e che sono stati avviati accertamenti dal collegio dei revisori dei conti “a seguito della comunicazione dell’ex Sovrintendente dell’esistenza di un possibile squilibrio di bilancio nel 2017″.

Dall’accertamento è emerso uno squilibrio di 1,8 milioni derivanti da minori incassi di biglietteria, sponsorizzazioni e contributi”. Dei 4 milioni e 345mila euro deliberati ma non ancora erogati, in particolare, 4 riguardano il contributo ordinario per l’anno 2017, gli altri sono invece relativi ai corsi di musica per gli anni 2016-17 e 2017-18 e per il Capodanno del 2018.