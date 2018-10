Teatro Regio, lettera dei lavoratori al pubblico: “Niente sciopero per senso di responsabilità”

Stagione d'opera regolarmente al via in attesa dell'incontro tra la sindaca Appendino, il sovrintendente Graziosi e il ministro Bonisoli

Attraverso una “lettera al pubblico” da leggere prima dell’inizio de Il Trovatore, che apre la stagione, i lavoratori del Teatro Regio di Torino rendono manifesti i problemi che fino all’ultimo hanno messo a rischio la stessa programmazione dell’opera.

“In attesa di conoscere quali saranno gli esiti dell’incontro previsto per domani tra la sindaca Appendino, il sovrintendente Graziosi e il ministro Bonisoli – spiegano i lavoratori – seppur molto preoccupati per il nostro futuro ma guidati dallo stesso senso di responsabilità che ci ha contraddistinto in passate analoghe circostanze, abbiamo deciso di essere qui stasera per l’inaugurazione della stagione e non penalizzare voi, il nostro pubblico, ricorrendo alla più naturale delle forme di protesta e cioè lo sciopero”.

Nella lettera si fa menzione del taglio dei contributi statali e dei problemi di bilancio del Teatro, ma allo stesso tempo di “dichiarazioni rilasciate da persone evidentemente male informate o in malafede e affermazioni di personalità delle istituzioni che propongono in maniera estemporanea soluzioni definite urgenti e strutturali che come chiunque può immaginare non lasciano spazio all’ottimismo”.

“Ci auguriamo di poter continuare, con la serenità e soprattutto i mezzi necessari, a realizzare spettacoli caratterizzati dalla qualità che ci è stata in molte occasioni e internazionalmente riconosciuta e che, come questa sera, voi possiate continuare a fruirne”.