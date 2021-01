TEATRO STABILE. «Da Pasqua all’estate opere non stop»

«Stiamo lavorando tanto e questo ci tiene su il morale. Produciamo, diamo redditi agli artisti e i nostri teatri sono tutti aperti». No, non si tratta di disobbedienza civile. Anche in periodo di lockdown, come spiega il direttore dello Stabile Filippo Fonsatti, il Carignano, il Gobetti, le Fonderie Limone sono aperti, in piena attività tra laboratori, seminari, prove degli spettacoli e progetti digitali. «È aperta anche la nostra Scuola per attori, tutti lavorano in presenza, tutti tamponati – è ancora Fonsatti -. Ci sono 101 persone presenti nei nostri teatri». Manca solo il pubblico. E quello, secondo l’ultimo Dpcm, dovrebbe tornare il 5 marzo. «Ma è solo un termine teorico, è più verosimile uno slittamento di un altro mese, dopo Pasqua» è la previsione del direttore.

E a quel punto che cosa vedrà il pubblico?

«Abbiamo pronti quattro o cinque titoli: “La casa di Bernarda Alba”, Di Federico Garcia Lorca che aveva fatto solo due recite e poi era stata sospesa per il lockdown; “Il piacere dell’onestà” di Pirandello, “The Spank”, prima mondiale di Hanif Kureishi, con Valerio Binasco e Filippo Dini, e “10mg”, nuovo lavoro di Maria Teresa Berardelli con un gruppo di giovani attori. I grandi attori comunque scalpitano per tornare a Torino, da Gabriele Lavia a Umberto Orsini, a Silvio Orlando».

