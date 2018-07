Tec Abbigliamento, grandi saldi dal 20 al 50%

In via Vandalino 37

“Vestire, non soltanto coprire”. Questa è la filosofia di lavoro di “Tec Abbigliamento”, storico negozio in via Vandalino 37 a Torino specializzato anche in taglie forti. Una superficie enorme, oltre 300 metri quadrati di prodotti di grande qualità e soprattutto adatti a tutti. Al suo interno chiunque può acquistare con la libertà di poter indirizzare il proprio gusto nel vestire: senza temere di non riuscire a trovare la taglia giusta, rassicurati anzi dall’ampiezza dell’assortimento offerto.

Scegliere di acquistare da “Tec Abbigliamento” significa fare la scelta giusta per sentirsi bene e adeguati in ogni occasione: dalla giornata ordinaria, divisa tra lavoro e commissioni, a momenti di relax e svago con gli amici fino ad arrivare a una cerimonia elegante. Anche in questo caso la qualità dei vestiti è tale che da poter essere riutilizzati in molte altre occasioni. Il tutto offerto a prezzi equi e indirizzato nella scelta grazie ad uno staff esperto e cordiale che da 50 anni svolge questa professione. “Mettere a proprio agio, senza necessariamente imporre i dettami della moda”. Ecco un altro motto che si sente spesso ripetere da “Tec Abbigliamento”. Un’idea da 50 anni alla base di ogni giornata lavorativa dello staff, in grado di offrire alla clientela un assortimento che strizzi continuamente l’occhio all’imbarazzo della scelta. Naturalmente, senza limiti o compromessi di taglia e con prezzi più che equi. «Perché per noi – spiegano i gestori – nessuna pubblicità vale e conta quanto un cliente che ci saluta soddisfatto dell’accoglienza e del servizio dedicatogli».

Tra le migliori marche per uomo che si possono trovare Lebole; Mayer; Bugatti, le camice Ingram, Lacoste e Paolo Da Ponte. Per signore, invece, si possono trovare capi di Gaia, Corte dei Gonzaga, Sophia Curvy e Mirella Matteini. Per mettersi in contatto con “Tec Abbigliamento” si può chiamare il numero 011.720191, scrivere una mail a [email protected] (oppure visitare il sito web tecabbigliamento.it).