Techstars sceglie Torino per la sua sede italiana, Appendino: “Nostro lavoro dà i suoi frutti”

La sindaca non nasconde la sua soddisfazione sui social: "Grande risultato in termini di immagine per la città e per le opportunità occupazionali che offre"

L’annuncio arriva attraverso i social, a lanciarlo è la sindaca Chiara Appendino attraverso i suoi profili ufficiali: “La società americana Techstars ha scelto Torino per la sua sede italiana”, sottolinea la prima cittadina del capoluogo piemontese. “È una buona notizia. Lo è per l’economia del territorio, lo è per le opportunità occupazionali che si aprono, lo è per l’immagine di Torino, lo è perché quello che stiamo facendo come amministrazione e che diciamo dal giorno del nostro insediamento dà i suoi frutti”.

Da parte di Appendino si sottolinea il fatto che “Torino non ha superato la crisi e, probabilmente, l’ha patita più di altre città. Noi abbiamo sempre ribadito senza sosta una priorità per la nostra città: lavoro ed economia. Ricordate quando dicevamo che puntare sull’innovazione era la chiave per fare in modo che Torino tornasse ad essere un polo attrattivo per le imprese dell’industria 4.0? Quando dicevamo che la guida autonoma, le reti all’avanguardia, i big data, i droni, l’infrastruttura digitale, le politiche come Torino City Lab erano condizioni necessarie per porre le basi di una prospettiva di lungo periodo per l’economia e il lavoro? Ecco. Questo è esattamente quello che intendevamo”.