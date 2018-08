Tecno Canapa – Dall’informatica alla cannabis legale in un brand esclusivo

C’era una volta un centro di assistenza informatica. Ma nel 2016 i due soci della Bit Net Consulting entrano in contatto con il mondo della canapa… se ne appassionano, studiano tutti i suoi benefici e sviluppano il brand Cannabitx. Per riunire i due mondi in Via Tunisi 127 Torino,è nata ora la Tecno Canapa, attività dalla doppia anima: da una parte il settore legato all’informatica, dall’altra la vendita di tutto ciò che ruota attorno alla cannabis legale: infiorescenze, Cbd, semi alimentari e da collezione, tisane, prodotti cosmetici con olio di canapa (ottimi per dermatiti e dolori) e prodotti alimentari come caffè, birra, olio, farina, pasta, grissini, biscotti ma anche zaini, borsoni e molti altri prodotti artigianali in tela di canapa. In sede si svolgono incontri con medici per scoprirne le virtù curative. Inoltre si possono trovare prodotti naturali, salutistici ed etnici.

