Tecno e droga all’ex Panem. Rave party per 200 giovani

Ammassati all’interno per due giorni nonostante il coronavirus

Mentre il governo stava elaborando il decreto che vietava assembramenti e istituiva zone rosse, a San Mauro, nell’area industriale del Pescarito, una folla di 200 ragazzi si stava riunendo per un rave party, ovviamente non autorizzato.

Tutto è incominciato sabato sera, in via Umbria, quando a tarda notte è partita la musica, andata avanti per tutto il fine settimana con un grande movimento di ragazzi e auto che si alternavano nella zona.

La festa è andata in scena all’interno dell’ex ditta Panem, azienda produttrice di pane ancora oggi attiva, che 10 anni fa aveva conosciuto una profonda crisi. Lo stabilimento è stato una vittima di quella crisi, che ha portato al fallimento ed alla chiusura di questo angolo industriale che per anni ha fornito lavoro a centinaia di persone.

