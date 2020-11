Tegola Juve, si ferma anche Demiral

Tegola Demiral per la Juve, costretta a fare i conti con l’emergenza infortuni. Con Bonucci e Chiellini ancora out, all’elenco degli indisponibili da oggi si è aggiunto anche Merih Demiral, costretto a dare forfait per la partita di Champions in programma domani contro il Ferencvaros.

DEMIRAL OUT DIECI GIORNI

Il turco, spiega il club di Vinovo in una nota, è “stato sottoposto nella giornata odierna presso il J-Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra, i tempi di recupero sono di circa 10 giorni“.

SOLO DE LIGT ARRUOLABILE

Contro gli ungheresi, De Ligt è al momento l’unico centrale difensivo di ruolo arruolabile. Tuttavia l’olandese è appena rientrato da un lungo infortunio dopo oltre tre mesi di inattività.