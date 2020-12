Telecamere nascoste in casa per spiare la moglie e la figlia

Telecamere in casa per spiare i movimenti della moglie e della figlia. Un teaser perfettamente funzionante e un pugnale con una lama da 15 centimetri conservati in un cassetto. È quanto i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno trovato in casa di una famiglia di Nichelino, nel corso di un intervento per maltrattamenti in famiglia. A chiamarli è stata la moglie dell’uomo, dopo l’ennesimo alterco degenerato in una lite violenta.

L’ennesimo caso di violenza perpetrata tra le mura domestiche, nella cittadina della prima cintura di Torino, è andato in scena una manciata di giorni fa. A nemmeno dieci giorni di distanza da un altro caso emblematico in cui una donna è stata vessata per 12 anni e ridotta quasi in schiavitù dal marito geloso e violento.

