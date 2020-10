Telefonini rubati in pieno centro da ladro in bicicletta: due arresti a Torino [VIDEO]

I carabinieri hanno arrestato due giovani di 26 e 34 anni, di nazionalità marocchina, ritenuti responsabili di furto aggravato e ricettazione. Sono stati raggiunti da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica, a seguito di un’indagine condotta tra febbraio e settembre di quest’anno dal Nucleo Operativo della Compagnia San Carlo, che ha consentito di far luce su una serie di furti con strappo di telefoni cellulari commessi nel centro cittadino.

I colpi sono stati realizzati con un efficace e consolidato modus operandi. Il ladro, il 26enne, in sella a una bicicletta girava per le vie cittadine finché non incrociava ignari cittadini impegnati in conversazioni telefoniche. A questo punto li affiancava e approfittando della loro distrazione e della velocità di esecuzione, strappava dalle mani delle vittime il cellulare per poi scappare.

L’attento lavoro investigativo svolto dai militari dell’Arma ha consentito di ricostruito 13 scippi e ha permesso di identificare l’autore dei reati, nonostante in tutti i colpi avesse indossato la mascherina protettiva imposta dalle regole anticovid.

I carabinieri hanno anche individuato il ricettatore dei telefonini rubati, il 34enne. Quest’ultimo aveva il compito di sbloccare i dispositivi e resettarli, per poi poterli piazzare sul mercato nero.