Telt: “Entro l’estate il bando per lo scavo del tunnel di base della Torino-Lione”

Entro l’estate sarà diramato il bando per lo scavo del tunnel di base della Torino-Lione sul versante francese, un’operazione da circa 2 miliardi di euro. Lo ha precisato Telt, smentendo indiscrezioni diffuse in mattinata da alcuni organi di stampa.

“Il bando è previsto da planning entro l’estate”, ha assicurato la società incaricata della costruzione e della successiva gestione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra l’Italia e la Francia.

“In questo momento si stanno completando le valutazioni tecnico-giuridiche in vista della pubblicazione degli appalti sulla Gazzetta Europea che, come da programma concordato con l’Unione Europea dai due stati, sta lavorando – ha aggiunto Telt – alla pubblicazione di bandi per la realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione per un totale di 5,5 miliardi di euro entro il 2019″.