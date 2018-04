Tema Gas – Bombole e stufe per ogni casa e anche camper

Tema Gas Service nelle sue due sedi torinesi, quella di via Dante Di Nanni 78 e quella di corso Moncalieri 411, si occupa di tutto quello che ruota attorno al mondo del riscaldamento e dei lavori idraulici portando al servizio del cliente l’esperienza dei suoi tecnici. In concreto fornitura, ricarica e sostituzione di bombole gas e metano per uso civile e industriale, compresa la consegna a domicilio, ma anche progettazione e realizzazione di impianti gas, elettrici, di condizionamento e riscaldamento, realizzazione di impianti idraulici e termoidraulici. Inoltre si occupa con estrema competenza anche della vendita e del montaggio di stufe per interni ed esterni (a cominciare da quelle a pellet), oltre che accessori per campeggio e camper.

Tema Gas Service è aperto dal lunedì al venerdì con orario 7.30-13 e 15-19, il sabato solo al mattino.

Contatti: 011.0120777.