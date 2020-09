Temperature in rialzo a Torino: nei prossimi giorni previsti peggioramenti

Temperature in rialzo a Torino e in tutto il Piemonte dopo il brusco calo dei giorni scorsi. In pianura il termometro ha registrato medie intorno ai 21 gradi in pianura, in linea con gli standard del periodo.

La tregua, però, è solo momentanea. Nei prossimi giorni, infatti, è annunciato un clima autunnale, anche se – almeno a Torino – non si ripeteranno i 5 gradi notturni dell’ultimo weekend, dato che non si registrava dal lontano 1995.

A partire da giovedì Arpa Piemonte prevede condizioni in progressivo peggioramento, con aumento della nuvolosità e deboli piogge in serata, soprattutto in montagna e sul Piemonte settentrionale.

Da venerdì, invece, sono annunciate perturbazioni e piogge anche molto intense, anche se il Torinese dovrebbe rimanere escluso da fenomeni temporaleschi. Domenica freddina e con possibili rovesci, con temperature massime che dovrebbero attestarsi tra i 18 e i 20 gradi.