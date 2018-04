Tempesta di vento e neve sferza un gruppo di passanti in Siberia

Pensate sia la scena di un film? No, non lo è affatto. E’ solo – si fa per dire – l’effetto di una tempesta siberiana su un gruppo di passanti. La scena è terribile: il vento forte e la neve sollevata in aria, oscurano ogni cosa. Le persone si muovono a fatica. Sono tutte coperte e imbacuccate per proteggersi dal freddo. Qualcuna cade a terra, altre procedono a gruppi sostenendosi a vicenda. Sembrano quasi smarrirsi nella nuvola grigia che le avvolge e le “sferza”. Una cosa è certa: muoversi in quelle condizioni è veramente da folli!!