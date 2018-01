Nelle immagini pubblicate da Diva e Donna, l'ex stella di Non è la Rai, legata da 7 mesi al tecnico della Juve, appare più "morbida" del solito

Per entrambi sarebbe il terzo figlio

Massimiliano Allegri papà per la terza volta? Stando alle immagini pubblicate da Diva e Donna, è più che possibile. Già, perché la sua compagna, Ambra Angiolini, è stata pizzicata con un pancino piuttosto sospetto. I due fanno coppia fissa da sette mesi e sono affiatatissimi.

L’allenatore della Juventus ha due figli avuti da due donne diverse: la 22enne Valentina, star dei social, e Giorgio, nato nel 2011. Anche Ambra ha due figli: Jolanda e Leonardo, avuti con il cantante Francesco Renga.

In serata è arrivata la smentita di Allegri: dunque, nessun pargolo in vista per la coppia.