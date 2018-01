Ambra Vitiello e quelle “curve pericolose” che fanno impazzire il web

A proposito di “curve“, GQ Italia, le ha definite “pericolose“. Di quelle che incantano al primo sguardo e fanno impazzire il web! Stiamo parlando delle forme mozzafiato di Ambra Vitiello, giovane e sensuale fotomodella originaria di Pompei (Napoli), balzata agli onori delle cronache nel 2013 per la sua partecipazione, allora appena 18enne, a miss Italia (dove arrivò in finale), ed oggi affermata opinionista sportiva in tv. Il 2018 si apre all’insegna di questa straordinaria bellezza mediterranea dotata di un fisico statuario, seguitissima sui social dove i follower, è lei stessa a sottolinearlo, “sono reali e non comprati….”.