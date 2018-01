Antje Utgaard, la scandinava da oltre un milione di followers

La top model made in Usa sta conquistando tutti per la sua bellezza

Voluttuosa, seducente. Straordinariamente sexy. Antje Utgaard, bellezza scandinava made in Usa (è originaria del Wisconsin), di professione top model, sta facendo letteralmente impazzire la rete grazie al suo vizietto di postare foto e video che la ritraggono su profilo Instagram così come “mamma l’ha fatta”.

Un vizietto che il popolo di internet ha dimostrato di gradire non poco visto che in poco tempo (Antje calca le passerelle da appena un anno) la 20enne bionda “100 per cento natural” è riuscita a raccogliere l’incredibile cifra di 1 milione e mezzo.