Bella Thorne, da stella della Disney a icona sexy

Sono lontani i tempi di "A tutto ritmo": oggi l'attrice americana fa impazzire i fan postando di continuo scatti very hot

Su Instagram conta quasi 17 milioni di follower. E non solo perché è un’attrice affermata. La diciannovenne Bella Thorne fa letteralmente impazzire i suoi fan pubblicando di continui scatti very very hot.

L’attrice statunitense, volto noto del grande e del piccolo schermo, sa come conquistare le riviste di gossip, che le riservano sempre un posto d’onore sulle proprie pagine.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui era un’icona della Disney e dei bambini (era una delle protagonisti della serie tv “A tutto ritmo”): oggi Bella è una bomba sexy dai lunghi capelli rossi e non esita a mostrare sui social tutto il suo incredibile fascino.

L’importante, del resto, è che se ne parli: l’avvenente stella dello showbiz americana ha fatto suo il motto, come dimostrano i numeri impressionanti della sua pagina Instagram.