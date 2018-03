«Contro il tempo? Sport e vita sana»

Meno di due mesi fa è toccato al suo ex più famoso, Gigi Buffon, e adesso è il suo momento: da ieri Alena Seredova è ufficialmente entrata nel club dei quarantenni e per ironia della sorte ha passato la serata in uno stadio, come allenatrice della squadra “Resto del Mondo” nella Partita Mundial, evento benefico che all’Olimpico di Roma ha richiamato ex calciatori, numerosi personaggi dello spettacolo, magistrati tutti in campo per la solidarietà.

La festa vera arriverà forse nel fine settimana, quando sarà in Italia anche la sorella dell’ex modella céca che intanto nella capitale si è portata dietro i due figli Louis Thomas e David Lee oltre al compagno Alessandro Nasi, perché con loro voleva passare queste ore. L’età anagrafica è solo un dato di fatto, certificato, e comunque non la preoccupa come ha ammesso lei stessa intervistata dal “Corriere della Sera”: «Sono sempre stata una ragazza matura e diventando mamma ho solo cambiato certi aspetti, questo non vuol dire che non sono in grado di fare follie. I miei figli e il mio compagno sono sicuramente il grande pilastro per la mia felicità, ma non solo loro, anche la mia famiglia a Praga, il mio cane e tanti veri amici. Sono molto fortunata».

Fortunata, ma anche molto brava perché in quattro anni è stata capace di ricostruirsi una vita dopo il dolore per la separazione da Buffon. Al settimanale “Chi” qualche tempo fa aveva confessato quanto fosse stato pesante: «Sono riuscita a ragionare, a tenere duro per i miei figli, ho la coscienza di aver fatto di tutto per farli stare bene e posso andare avanti a testa alta, ma non è stato facile. Ho preso una botta che mi ha dato l’adrenalina per reagire, ma poi ho pagato la stanchezza di dover nascondere ai figli il dolore che provavo per loro».

Oggi è una compagna felice, una mamma orgogliosa e anche da poco una designer di gioielli acquistabili sul canale Qvc. Un impegno che non le impedisce di stare dietro ai figli: «A scuola li accompagno e li vado a prendere io. Da mamma provo sempre a fargli vivere il bello delle cose semplici che dovrebbero fare parte dell’infanzia di tutti i bambini», ha ammesso. E il regalo che le piacerebbe ricevere? Nulla di speciale, perché i bambini sono bellissimi e sani, i suoi genitori stanno ancora bene e la vita è ricominciata regolare. Il tempo che passa? Non fa paura: «Ho la sensazione che non mi piace invecchiare ma non faccio niente di speciale. Pratico tanto sport e tanta attività fisica. E se questo non dovesse servire al corpo di sicuro servirà alla testa».