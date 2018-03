Ferragni-Fedez genitori: è nato Leone

Il silenzio delle ultime ore era sospetto, soprattutto per due come loro che vivono sui social. Ma c’era un motivo tanto serio quanto felice per questo mutismo: nella notte tra lunedì e martedì infatti Chiara Ferragni ha partorito il piccolo Leone, che di cognome farà Lucia come il padre, il rapper Fedez rimasto sino all’ultimo vicino alla sua compagna.

Doveva nascere fra il 7 e il 9 aprile, ma evidentemente il primo erede di una delle coppie più ammirate non solo in Italia, come dimostrano i 23 milioni complessivi di followers che possono mettere insieme, aveva fretta e così ha anticipato il suo arrivo di almeno tre settimane nascendo al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, lo stesso ospedale Vip nel quale aveva già partorito la cantante Beyoncé.

I due neo genitori hanno scelto per ora un profilo basso, un po’ per riprendersi dalla fatica e dall’emozione, molto perché avrebbero già venduto l’esclusiva ad un notissimo settimanale e quindi non possono proprio sbilanciarsi. In compenso una fonte vicina alla Ferragni ha dichiarato a Vanity Fair online che stanno tutti bene.

Non è stato però sempre così. Solo qualche settimana fa Fedez aveva voluto condividere con i fan alcuni problemi della gravidanza chiedendo il pieno sostegno di tutti alla sua compagna perché la pancia non stava più crescendo con un ritmo normale: «È veramente incredibile come un giorno con l’altro cambi la scala delle priorità della vita e ti faccia capire che forse avevi messo al primo posto cose che erano totalmente inutili. Quindi vi consiglio di godervi i momenti belli, non è facile farlo», aveva chiosato.

Ora entrambi si sono tolti anche questo peso e per la web influencer più potente al mondo inizia una nuova fase. Il programma di massima era rimanere in California almeno un mese dopo la nascita, anche perché a maggio dovranno trasferirsi nella loro nuova casa milanese.

E poi a fine estate, anche se nessuno dei due ha mai confermato la data e il luogo, il matrimonio civile per il quale è già stata prenotata la sala degli Specchi di Palazzo Ducezio a Noto, in Sicilia. «Il matrimonio ovviamente non potrà essere aperto al pubblico – aveva anticipato lei – ma sarà molto condiviso: prometto che i follower potranno viverlo con noi».

Quando Chiara aveva confermato di essere incinta, mettendo così fine a tutte le indiscrezioni, aveva confessato che non vedeva l’ora di incontrare il suo “baby raviolo” e lui ha scelto di nascere il 20 marzo, giorno nel quale gli Stati Uniti celebrano il Raviolo Day. Più perfetto di così…