Intervista a tu per tu con Cristina Chiabotto da domani mattina su Canale 5

La rivoluzione di Cristina Chiabotto comincia anche dal lavoro. Dopo la fine della storia d’amore con Fabio Fulco, l’attore conosciuto a Ballando con le Stelle, e durata 12 anni, l’ex Miss Italia (incoronata nel 2004), affronta una nuova stagione della sua vita sentimentale e una sfida in tv. A partire da domenica 18 marzo la vedremo su Canale 5 con un nuovo cooking show. Parliamo del suo nuovo impegno televisivo. «Da domani alle 10 del matti- no conduco “I Menu di Giallo Zafferano” con Davide Scabin, chef stellato che mette a disposizione la sua esperienza per venire incontro alle esigenze della gente comune alle prese col “problema” di cosa mettere in tavola ogni giorno. Siamo entrambi sabaudi, ci capiamo al volo». Sa cucinare? «Me la cavo, ma per fortuna

c’è Scabin. Sono pronta a rubare i suoi segreti». Qual è il suo piatto forte? «Mi piacciono i primi. Punto su pasta con pancetta e noci. Non mi ricordo a chi ho rubato la ricetta, però mi viene bene. In realtà io sono cresciuta a suon di piatti tipici della dieta mediterranea. Mia madre è beneventana. Io sono godereccia, anche se non sembra…». E qual è il suo segreto per restare in forma? «Sono fortunata in quanto a genetica, ma un po’ di sacrificio ci vuole. Non si può mangiare quello che ti va e bisogna fare movimento, senza ossessioni. Io odio qualsiasi forma di dipendenza».

Ha la ricetta per cuocere un uomo a puntino? «La cucina può essere un ele- mento di seduzione, ma poi per conquistarsi ci vuole ben altro. Comunque oggi è un po’ difficile preparare un piatto per qualcuno: magari scopri che l’uomo che ti piace è vega- no solo dopo avergli prepara- to una gustosa bistecca». Qual è il suo stato d’animo adesso? «Il nuovo programma mi mette adrenalina addosso e questo mi piace. È importante emozionarsi e questo vale tan- to anche nella vita privata». Ecco, a proposito di privato, come si sente? Si emoziona ancora? «Sono serena, in rinascita. Nella mia storia con Fabio (Fulco, ndr) ero arrivata a un bivio, dovevo scegliere e l’ho fatto. È una questione di maturità. Certo, quando un amore finisce il dolore è tanto…» Il lavoro aiuta a non pensare?