Lapo-Cristina, amore a ritmo di samba

John Elkann per le vacanze di fine anno con la famiglia ha puntato sul classico, le nevi svizzere di St. Moritz che per gli Agnelli sono una seconda casa quasi quanto Sestriere. Non così suo fratello Lapo che semplicemente è andato dall’altra parte del mondo a godersi il caldo e le atmosfere uniche che il Brasile e in particolare Rio de Janeiro sanno dare. E ovviamente con lui è decollata anche Cristina Saracino, sua nuova compagna dalla quale non si stacca praticamente nemmeno un momento.

Un paio di settimane fa era stato lo stesso Lapo con un paio di selfie a mostrare a tutti i suoi follower la meta del viaggio ma aveva preferito non coinvolgere nelle sue foto la bella Cristina. Lei invece ormai non ha più nessun motivo per stare al coperto e a stretto giro di posta aveva replicato facendo sapere a tutti che quella era (anche) una vacanza d’amore, la prima insieme così lontani dall’Italia e come fidanzati visto che la loro storia d’amore è sotto gli occhi di tutti.

Anche quelli dei paparazzi e infatti “Chi” non si è fatto scappare l’occasione per mostrarli in giro per le strade di Rio. Lui in maglia juventina, anche se la scelta è caduta su quella storica e non la divisa attuale (ma con un bel 10 sulle spalle, forse per caricare Dybala, di certo perché si sente vicino ai grandi fuoriclasse bianconeri del passato), lei invece in short. E ci sono alcuni angoli tipici della città, come la coloratissima scalinata Selaròn, dal nome dell’artista cileno che l’ha realizzata.

Se non bastassero le immagini della rivista, ci sono anche quelle che la modella barese ha postato negli ultimi giorni su Instagram, dove è sempre più seguita. Suadente in spiaggia, ma anche elegantissima in bianco accanto al suo uomo, vestito dello stesso colore, mentre augura a tutto un 2018 fantastico e felice: «Ma soprattutto vi auguro di cambiare e migliorare voi».

Un inno alla vita e alla voglia di cogliere al volo tutte le occasioni che presenta. Lei lo ha fatto, prima con in suo lavoro (sfila indistintamente a Milano come a Parigi ed era molto ricercata già prima di conoscere Lapo) e con l’attuale compagno sembra condividere molte idee e progetti. Tanto che secondo “Novella 2000”, questa volta l’imprenditore starebbe seriamente pensando che a 40 anni già compiuti è arrivato il momento di mettere su famiglia e sposarsi. Parlando con alcuni amici avrebbe ammesso di sentirsi pronto per il grande passo e la Saracino sembra arrivata al momento giusto nella sua vita, anche se era in fase di ricostruzione su se stesso.