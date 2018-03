«L’ultimo “ti amo” l’ho detto a Fede»

«Non leggo mai i giornali. Mi chiedi se c’è una storia d’amore in ballo? Chissà, mi piace dire chissà. Non lo so se sono fidanzato. Diciamo che ci sono lavori in corso. Non ci sbilanciamo». Filippo Magnini sperava che dopo la fine della storia con Federica Pellegrini sulle riviste di gossip il suo privato sarebbe rimasto riservato almeno per un po’ e invece la scorsa settimana la sua nuova storia con Giorgia Palmas è finita ovunque e così ha approfittato dell’ospitata a “Domenica In” per fare chiarezza e parlare del suo futuro sentimentale.

Non conferma, ma nemmeno smentisce, l’ex campione di nuoto, e tanto basta per credere che quei baci con l’ex Velina che da poco ha chiuso con Vittorio Brumotti sia l’inizio di qualcosa d’importante. E indirettamente una mezza ammissione l’ha fatta pure lui spiegando come sia meglio cercare una compagna che non faccia il suo mestiere: «Se ti fidanzi con una collega ci sono momenti molto belli. Condividi la gara, gli allenamenti, le emozioni, le fatiche e le gioie, ma stare sempre insieme a contatto non è facile. Non so se sei stanco dell’allenamento, torni a casa e trovi anche lei stanca dell’allenamento. In questo modo i momenti brutti raddoppiano e forse la mia esperienza mi ha insegnato che è meglio vivere in due ambienti un po’ diversi». Sei anni con la Pellegrini non sono comunque facili da mandare in archivio senza ripensamenti e l’ex capitano azzurro è sincero quando ammette come l’ultima volta che ha detto «ti amo» e quando ha dato l’ultimo bacio importante è stato con lei.

«Però è passato un po’ di tempo. L’ultimo bacio appassionato? L’ho dato qualche giorno fa. Si è visto dai» ha detto ridendo a Cristina Parodi togliendo gli ultimi veli sulla storia in atto anche se pare che entrambi i protagonisti vogliano prenderla con molta calma per non bruciarsi.

Magnini ha anche spiegato cosa intende per amore: «Nella mia vita sono sempre stato fidanzato. Ci sono state fasi in cui l’amore mi ha aiutato ad allenarmi meglio. Se stai bene con te stesso, sei più felice e quindi riesci a gareggiare più sereno. L’amore però è anche impegno, sacrificio, bisogna coltivarlo giorno per giorno e riuscire a conciliare le due cose non è facile, però non mi è mai pesato. Adesso con le gare ho finito e magari ho più tempo per altro».

E senza far nomi, ha lanciato un messaggio indiretto alla sua Giorgia: «La donna ideale mi deve saper parlare, mi piace quando l’altra persona ha bisogno di me. Ho detto tantissimi no, se una persona non mi interessa non apro le porte».