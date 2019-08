Il “Tempo sospeso” nell’arte del ‘900

La location è molto suggestiva: è una torre contadina fortificata del XIII secolo, immersa nel verde della campagna ai piedi di Cortona in località San Marco in Villa di Cortona, nei pressi di Arezzo. Ristrutturata di recente, questa antica architettura, trasformata in centro culturale dall’Associazione culturale Caravanserraglio, si appresta ora ad accogliere una grande mostra che attraversa un secolo di storia dell’arte europea, il Novecento, e lo fa offrendo uno sguardo sulle principali correnti artistiche del secolo scorso, a partire dall’Arte Informale del dopoguerra, passando per il Nouveau Réalisme attraverso le produzioni del gruppo creativo Fluxus fino alla nuova Pop Art interpretata dallo storico gruppo della Cracking Art.

La rassegna si intitola “Tempo sospeso, l’evoluzione dal gesto al modo“. Curata da Massimo Magurano, si inaugurerà domenica prossima, a partire dalle 17, con un evento che avrà anche un momento musicale. Alle 19, infatti, è in programma il concerto del soprano umbro Tullia Maria Mancinelli. E il tempo, nella torre duecentesca, rimarrà poi “sospeso” fino al 30 settembre prossimo.

«“Tempo sospeso” – spiegano dall’Associazione – è un percorso che passa dal gesto solo in apparenza casuale e a volte violento della seconda metà del ’900 europeo, rivelandoci come la cultura e il tempo ne ha profondamente mutato il linguaggio di nascita e di appartenenza. Lo stesso scorrere dei tempi ha evoluto e alterato gli stimoli degli artisti, i quali anche se profondamente diversi, risultano legati dagli stessi principi di evoluzione espressiva spesso raggiunta con non poca sofferenza».

A tracciare il percorso espositivo che si snoda lungo i tre piani della torre e anche negli spazi esterni circostanti, sono le opere di Alain Arias Misson, Oddino Guarnieri, artista di cui Emilio Vedova apprezzava la dote coloristica, Ulrich Baldszus, Generoso Spagnuolo, Out Of Order, Claudio Olivieri, Karlos Marra, Manuel Mampaso, Sarah Miatt, Sam Francis, Peter Vogt, Tancredi Parmeggiani, Pierre Fernandez Arman, Giuseppe Chiari, Alex Angi, Stefano Di Giusto, Cesare Vignato, Cass Stodd, Salvatore Fiume, Giuseppe Spagnulo.