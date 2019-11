Un’agenzia giovane, brillante e intraprendente, con un focus preciso: assecondare le esigenze dei clienti e trovare la soluzione ideale per tutti. Questo è Tempocasa Torino Nizza Millefonti, agenzia che opera come esclusivista nell’area che va da piazza Carducci e piazza Bengasi.

Una zona ricca di occasioni interessanti per chi sa coglierle, come conferma Gianfranco Pierini che guida la squadra di professionisti in questa agenzia: «Fortunatamente in questi ultimi anni il mercato immobiliare si è assestato. Oggi riusciamo a dare valutazioni sugli immobili che non cambiano con il passare dei mesi e sono in linea con le stime logiche. Inoltre le banche rispetto al recente passato hanno un atteggiamento diverso verso i clienti che richiedono mutui».

Tempocasa Torino Nizza Millefonti quindi è il punto di riferimento ideale. Conosce perfettamente il suo territorio di riferimento, tratta soprattutto residenziale con appartamenti che vanno dal monolocale ai trilocali e quadrilocali, propone interessanti occasioni anche per i privati che vogliono investire. Inoltre le valutazioni sono gratuite, previo appuntamento, e per i mutui ci sono broker specializzati sui quali appoggiarsi, direttamente in sede.

Come spiega il titolare «Tempocasa offre di continuo al suo personale corsi di formazione, quindi siamo sempre sul pezzo. Inoltre siamo in una fase di mercato molto ricca, con tante opportunità Quindi i ragazzi, possibilmente tra i 18 e i 25 anni, se hanno la giusta intraprendenza possono ottenere ottimi risultati».

Tempocasa Torino Nizza Millefonti, via Gavello 2/E.

Telefono: 011.4174794

Indirizzo mail torinonizzamillefonti@tempocasa.it.

Orari: lunedì-venerdì 9-13, 15-30.30, sabato 9-13, 15.18.