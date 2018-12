“Non è solo casa, è gioia”, ecco il motto dall’agenzia immobiliare Tempocasa di Vanchiglia che con una frase la dice lunga su quanto sia l’impegno di questa squadra di giovani professionisti, impegnata affinché i propri clienti abbiano la possibilità di scegliere e trovare l’appartamento migliore in cui vivere. Ma anche in prima linea per accontentare chi, al contrario, desidera vendere un immobile. La zona trattata è, ovviamente, Vanchiglia che sorge all’ombra di quella Mole signora della città, fra il centro e le rive del Po inchinate alla collina. È qui che i ragazzi, veri stakanovisti, operano seguendo passo dopo passo tutte la fasi della vendita o dell’acquisto.

«Desideriamo che i nostri clienti non abbiamo sorprese – spiegano – per questo ci mettiamo a disposizione per ogni questione anche dopo la vendita o dopo l’acquisto. La serietà è il nostro migliore biglietto da visita».

Tanti i servizi accessori offerti, infatti, quali, consulenze gratuite per quanto riguarda le valutazioni degli immobili e la possibilità di accesso al mutuo.

Indirizzo: via Giulia di Barolo 21/c,

Telefono: 011.19776886.

Orario: 9-13; 15,30-20,30; sabato chiude alle 19; domenica chiuso.