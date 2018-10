Temporali e calo delle temperature, allerta gialla in Piemonte

Pioggia intensa sull'area metropolitana di Torino, il Val Susa, Val Chisone e Val Pellice, con raffiche di vento in montagna

Allerta gialla in Piemonte per i temporali e le piogge, piuttosto forti, determinate dall’arrivo di un intenso flusso umido accompagnato ad una perturbazione di origine atlantica che sta portando condizioni di elevata instabilità in tutta la regione.

Tra questa sera e giovedì mattina previsto un sensibile callo delle temperature massime, con forti raffiche di vento in montagna. Da parte dell’Arpa si sottolinea come le precipitazioni più intense sono attese su Val Susa, Val Pellice, Val Chisone e nell’area metropolitana di Torino.

Rovesci e acquazzoni su buona parte dei territori delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, fino al confine con la Liguria. Nelle ore centrali di giovedì i fenomeni temporaleschi dovrebbero attenuarsi progressivamente.