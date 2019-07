Temporali e forti piogge in arrivo: scatta l'allerta gialla nel Torinese.

La criticità del bollettino non è elevata, ma il "maltempo non va sottovaluto" spiega la Città Metropolitana

Pioggia forte su Torino e su tutto il territorio della città metropolitana. Il Centro funzionale della Regione Piemonte ha emesso un codice di allerta giallo (livello 1, ordinaria attenzione), da oggi e fino a domani mattina, per l’arrivo di temporali che, oltre all’area torinese, potrebbero estendersi anche nell’area a sud del Po e sul resto del Piemonte.

SI PREVEDONO TEMPORALI E FORTI PIOGGE

Gli esperti meteo prevedono temporali forti e piogge localmente molto forti. Potrebbero andare in crisi anche i corsi d’acqua secondari, come informa, in una nota, la Città metropolitana di Torino, sottolineando che la protezione civile raccomanda massima attenzione anche se la criticità del bollettino non è elevata, ricordando ad amministratori e cittadini che i temporali localizzati possono essere imprevedibili in intensità ed effetti, e non vanno quindi sottovalutati: sono possibili locali allagamenti, piccole frane che interferiscono con la viabilità, fulmini.