Tende e ripari per senzatetto: «Le strade come dormitorio»

Crescono come funghi, a due passi da quei luoghi dove le riqualificazioni sono ancora ferme ai box. L’ultima segnalazione arriva da via Piossasco, nel quartiere Aurora, dove i ripari di fortuna sono tornati a far parlare. Due quelli sorti nei pressi del vecchio trincerone di via Saint Bon. Sul marciapiede, nei pressi di fabbriche abbandonate e gallerie oggi chiuse per l’emergenza coronavirus, si notano teli e coperte utilizzati come nascondiglio.

Chi porta a spasso il proprio cane o transita sul marciapiede per altri motivi non può non notarli. Nascosti vicino alle auto in sosta, attraverso anfratti dove si intravede un mondo che parla solo di disperazione e di problemi. Di facce neanche l’ombra, non di giorno almeno.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++