Questa coppia di gattini è davvero tenerissima. Hanno trovato una borsa per lo shopping e l’hanno trasformata in una compagna di giochi, da utilizzare come rifugio e come supporto per il loro svago.

Entrambi, a turno, lo utilizzano per nascondersi dall’altro. Un incredibile gioco a nascondino fatto di salti, tenerezze e sguardi furtivi, tra le risate compiaciute della loro padrona che osserva divertita.