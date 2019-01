Che tenerezza: la reazione della cagnolina quando vede il padrone è commovente

L’amore di un cane per il proprio padrone è ineguagliabile e chi non ritiene possibile un simile attaccamento tra un animale e un essere umano può guardare questo video che ha per protagonista una bellissima cagnolina, Luna.

Appena il padrone si avvicina la piccola comincia a scodinzolare per la gioia, che diventa addirittura frenetica quando il cancello si apre e la cagnolina entra nel cofano dell’autovettura per un giretto. Il finale è spassosissimo, con Luna che dà la zampa al suo padrone e si prepara al viaggio.