La scena è commovente, tenerissima. Sua moglie giace inerme in un lettino d’ospedale, in condizioni critiche. Hanno trascorso la vita insieme e non vuole proprio lasciarla in questo momento difficile.

La lezione che arriva da questo anziano signore è davvero esemplare. Inizia a pettinare i capelli alla consorte, li acconcia e li sistema alla meglio sapendo che lei avrebbe voluto così. Una manifestazione d’amore unica.