TENNIS. Fognini saluta Parigi ma “vede” la top 10

Il ligure è stato battuto, in rimonta, dal tedesco Zverev che ora nei quarti sfiderà il n.1 Djokovic

Nulla da fare. Fabio Fognini saluta il Roland Garros battuto, in rimonta, agli ottavi di finale, dal tedesco Alexander Zverev che ora sfiderà ai quarti il numero uno al mondo, Djokovic. Il tennista ligure è stato sconfitto in quattro set (3-6, 6-2, 6-2, 7-6).

FOGNINI NELLA TOP DIECI?

In ogni caso, l’essere approdato comunque agli ottavi del celebre torneo parigino, con un po’ di fortuna – magari sfruttando i risultati di altri giocatori – potrebbe valergli l’ingresso, per la prima volta in carriera, nella top 10, impresa riuscita finora nell’era open solo ad Panatta e Barazzutti.