Tennis, sfuma il sogno di Sonego: il torinese ko agli ottavi del Roland Garros

L'argentino Schwartzman passa in tre set e vola ai quarti. Sinner e Trevisan, che imprese

Termina agli ottavi di finale il sogno di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il tennista torinese va ko contro l’argentino Diego Schwartzman, che passa con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4.

La sconfitta del classe 1995 è l’unica nota negativa per gli azzurri della giornata: il 19enne Jannick Sinner ha battuto infatti Zverev in quattro set accedendo ai quarti di finale, mentre la seconda impresa è quella di Martina Trevisan nel tabellone femminile. La toscana ha battuto in due set Kiki Bertens, ed anche lei è tra le migliori otto del torneo.