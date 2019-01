«Tennis, tiramisù e campionati ma ora ricostruiamo il futuro»

Gigi Riva lo portava Beppe Ferrero, socio storico della bocciofila e suo compagno al Cagliari. “Rombo di tuono” si fermava a cena, dormiva in sede e il giorno dopo ripartiva. Poi c’era Livio Berruti, re dei velocisti e torinese doc, formidabile forchetta capace di mangiarsi due chili di carne cruda.

A entrambi la bocciofila Nizza ha conferito la tessera onoraria. Oggi, in via Ventimiglia 61/A è ancora possibile vedere Rosario Rampanti, che al Toro è stato sia giocatore che mister, con ottimi risultati nelle giovanili. Lui, come tanti altri, è transitato nelle fila nel Millefonti, perché qui in via Ventimiglia i due fiori all’occhiello sono sempre stati le bocce e il pallone.

«Per anni siamo stati competitivi ai massimi livelli», spiega Gianluigi Regis, il presidente. E non gli si può dar torto, se è vero che su questi campi da bocce hanno giocato fenomeni come il due volte campione del mondo Adriano Aghem. Fu lui, insieme a Beppe Andreoli, Gigi Zeppa e Franco Negro, a far vincere al Nizza il tricolore ai campionati del 1985, in quel di Serravalle Scrivia.

Per non parlare del calcio, col glorioso club dove hanno tirato i loro primi calci, appunto, Beppe Ferrero ma anche tanti altri grandi nomi. Ad esempio Marco Roccati, poi giunto in A con Empoli e Perugia. Oppure Marco Sesia e “Jimmy” Fontana, due ex granata. Un passato glorioso, insomma, e un presente nel quale l’associazione cerca il ricambio generazionale. Se all’età dell’oro sarà difficile tornare, le buone idee ci sono sempre. E anche la buona tavola, perché qui la cucina di chef Beppe ha pochi rivali. Paella di pesce e tiramisù i suoi piatti forti. Poi c’è il tennis. «Abbiamo due bellissimi campi – afferma Regis – e ci piacerebbe far venire i giovani a giocare qui, d’estate».