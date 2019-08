Tra il tennis e un’Antigone una svolta ti trascina via…

Ti ritrovi in mezzo a un valico nella Francia basca, vestito da soldato dell’antica Tebe, con tutto quello che hai passato ti salta fuori anche l’orsa Laura che pretende quel mezzo maiale che porti in spalla, o forse chissà anche te, beh il minimo che possa capitare è di perdere le staffe. E magari è proprio quello che doveva accadere, ma già da parecchio tempo. E in fondo, “Perdersi è il meglio che possa capitare”.

Antoine, il protagonista del romanzo di Alain Gillot (E/O, 17 euro), impiega un bel po’ ad accorgersene, parecchi chilometri e parecchie cose che perde per strada. E dire che per lui, quarantenne che non vuole crescere perché ritiene che il mondo degli adulti sia sempre lì pronto a fregarti, sceneggiatore di un certo successo economico, o per meglio dire “script doctor”, ossia quello che taglia e cuce le sceneggiature altrui quando c’è da mettere d’accordo registi e costi di produzione. Una vita tranquilla, anche se la sua compagna Cecile, lei sì ambiziosa, lo spinge a uscire da questo limbo.

Diciamo pure che la giornata per Antoine non comincia male: parte con la sua Jaguar per la Costa Azzurra dove lo aspettano, con tanto di villone ospitale ed elicottero per scorrazzarlo, per mettere meno a una sceneggiatura. Una roba che Antoine fa in poche ore, forte della facilità del suo mestiere, e poi va a fare quello che preferisce nella vita, ossia una bella partita di tennis. E tra uno scambio e l’altro, arriva Emma, una giovane attrice, che gli rifila un sonoro ceffone per “ringraziarlo” di aver tagliato la sua parte. Chi lo sa come iniziano certe cose? Con il desiderio di scusarsi?

Ma è sufficiente a spiegare perché si decide di soccorrerla in stazione e portarla fino dall’altra parte della Francia perché possa arrivare in tempo dalla sua famiglia? Solo per le scuse? Una deviazione di qualche ora diventa così una avventura on the road, tra reminescenze del passato, un gioco di sottile seduzione inconsapevole portato avanti dai protagonisti, le follie del fratello tossicodipendente di Emma, con Antoine che intanto perde i pezzi per strada, come detto, dalla Jaguar alle racchette da tennis, a Cecile.

Fino a una rappresentazione teatrale dell’Antigone che, per vie traverse, vede davanti Emma e Antoine. Sarà quello lo snodo decisivo? Come nel precedente romanzo “La scacchiera nel cervello”, Gillot, che è stato reporter e giornalista di sport, mette in scena un “nuovo inizio” per un personaggio imbrigliato in una dimensione bloccata, «stuck in a moment» canterebbero gli U2. E se ne esce solo perdendosi oppure andando una buona volta incontro agli altri.