Il tenore positivo da due mesi: petizione per portarlo in Italia

Da oltre 60 giorni il virus non lo abbandona. Vorrebbe solo tornare a casa, a Torino, il tenore lirico Andrea Carè, ma il suo esilio finlandese è vincolato all’esito del tampone che, a oggi, è ancora positivo al Covid-19. Per questo motivo, il Don Josè della Carmen ha lanciato ieri una petizione in cui si chiede al ministero degli Esteri di organizzare voli per il ritorno in patria di italiani bloccati all’estero, pur pagando di tasca propria il viaggio.

I primi sintomi della malattia sono comparsi in Francia a inizio marzo, quando Carè calcava il palcoscenico di Rouen con la Tosca. L’ultimo tampone positivo risale alla scorsa settimana, quando febbre e tosse erano ormai del tutto spariti. L’ultima esibizione sulla scena torinese invece è del dicembre scorso, quando Carè era protagonista al Regio nell’opera di Bizet.

