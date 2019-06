Tensione al Regio: fischi per Appendino e Graziosi, applausi per Galoppini

Tensione, questa mattina, alla presentazione della nuova stagione (17 spettacoli, un vero e proprio record) del Teatro Regio di Torino. Lavoratori e abbonati storici, presenti nel foyer, hanno contestato la sindaca, Chiara Appendino, con urla e fischi di disappunto. La contestazione è scattata quando la prima cittadina, parlando con i giornalisti, ha detto che avrebbe risposto in separata sede alla domanda sul futuro del sovrintendente William Graziosi (da un anno posto a capo del più importante teatro cittadino), del direttore artistico (Alessandro Galoppini che nel frattempo è decaduto e questa mattina era presente, al Regio, in qualità di direttore di area artistica) e di un eventuale direttore musicale.

LA RISPOSTA DELLA SINDACA SCATENA LA CONTESTAZIONE

“Non è questa la sede per parlare di questo tema che sarà oggetto del prossimo Consiglio con Indirizzo, il 19 giugno”, ha spiegato l’esponente pentastellata. “Oggi sono qui solo per parlare della prossima stagione” ha aggiunto facendo scattare la contestazione. “Non è mai successo e in questo momento tanto teso noi abbiamo bisogno di risposte” hanno gridato dal pubblico. A quel punto la presentazione della nuova stagione del Regio si è trasformata in una sorta di “tiro al bersaglio” contro Graziosi. Da una parte i lavoratori presenti in sala che hanno accusato il sovrintendente di aver instaurato un clima di paura e di aver spaccato il teatro, dall’altra gli abbonati storici, che hanno minacciato addirittura di non rinnovare l’abbonamento se Graziosi sarà confermato nel suo attuale ruolo.

APPLAUSI PER GALOPPINI, LA DIFESA DI GRAZIOSI

Dal pubblico sono invece giunti lunghi applausi per il maestro Alessandro Galoppini, il quale, ha sbottato: “Se verrà confermato Graziosi io non sarò più in teatro”. Lo stesso ex direttore artistico, nei giorni scorsi, ha posto una sorta di aut aut: “O me o lui”, ventilando le dimissioni nel caso in cui l’attuale sovrintendente resti al suo posto. In ogni caso, fischi, buu di disapprovazione e contestazioni non hanno scoraggiato Graziosi il quale, in apertura della presentazione, ha negato che sia in atto una sorta di “guerra civile” all’interno dell’ente lirico: “io vado avanti, ho un programma. Non ho fatto niente delle cose di cui mi accusano. Sono a disposizione del Consiglio di indirizzo e delle istituzioni. Mi si giudichi dai fatti”, ha assicurato. Per poi contrattaccare: “sono oggetto di una campagna da cui non ho potuto difendermi, ma lo farò nelle sedi opportune. In tribunale”.

LA REPLICA DELLA APPENDINO

“Stiamo cercando di dare delle fondamenta economiche sicure al Regio grazie anche all’interessamento del ministero, che ha creduto in noi e ad un piano di sviluppo che prevede investimenti in 5 anni per 14 milioni di cui 12 già coperti”, ha chiarito, successivamente la sindaca Appendino a proposito della crisi che affligge i conti dell’ente teatrale torinese. E a proposito delle frizioni in atto sulla nomina del sovrintendente: “Terremo conto di tutti gli elementi, anche di quanto accaduto oggi”, ha poi aggiunto. Dopo il consiglio del 19 giugno, comunque, la sindaca incontrerà i lavoratori del Regio.

ANCHE RICCA (LEGA) SI SCHIERA

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo della Lega a Palazzo Civico, Fabrizio Ricca, neo assessore regionale alla Sicurezza, della giunta Cirio. “I fischi alla sindaca e al sovrintente sono giustificati dalla paura della città per il suo teatro” ha detto l’esponente del Carroccio, che poi ha proseguito: “fin da subito avevo espresso le mie più profonde perplessità su una nomina avventata come quella di William Graziosi per la sovrintendenza del Regio. I fischi e le contestazioni di oggi, che hanno colpito sia lui che la sindaca Appendino che lo ha voluto in quella posizione, non sono che l’ennesima dimostrazione di preoccupazione da parte della città di Torino”. Graziosi, ha aggiunto Ricca “non poteva vantare un curriculum adatto per guidare uno dei più importanti teatri lirici d’Italia”.