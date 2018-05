Tensione al Salone del Libro: contestato il primo ministro albanese

Breve attimo di tensione al Salone del Libro di Torino. Edi Rama, primo ministro dell’Albania, è stato contestato da cinque connazionali, successivamente fermati e identificati dalla Digos.

Il fatto è avvenuto questa mattina fuori alla Sala Blu, dove Rama stava presentando il suo libro Kurban.

I contestatori hanno esibito una sua foto, dove stringeva la mano al ministro Minniti. . Secondo i manifestanti, il fratello del ministro dell’interno albanese, condannato in Italia a oltre 7 anni per traffico di droga, sarebbe in “liberta’ proprio grazie al premier Rama.

Questo il suo commento. “Sono protestanti che sollevano questioni infondate un po’ ovunque. Il fratello del ministro dell’interno è in galera, arrestato dalla polizia”.