Tensione nell’area del cantiere: i No Tav si arrampicano su un escavatore e lo bloccano

Momenti di tensione, in Val di Susa, nei pressi del cantiere Tav di Chiomonte (Torino). E’ accaduto poco dopo le 14 quando un gruppo di No Tav ha bloccato un escavatore che, scortato dalle forze dell’ordine, era uscito dal perimetro per svolgere dei lavori di scavo e manutenzione, per riparare alcuni danni realizzati nel corso delle precedenti manifestazioni.

SI ARRAMPICANO SULL’ESCAVATORE

E’ accaduto nella zona dei Mulini. Gli attivisti si sono arrampicati sul mezzo. Alla fine, la maggior parte di loro ha desistito tranne due che solo alla fine sono scesi dal mezzo. Tutti saranno identificati dalla Digos che procede in tal senso. Nel frattempo, attraverso i social network, i No Tav hanno chiesto ai simpatizzanti di raggiungere la Valle Clarea.